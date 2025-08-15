Moedas / FI
FI: Fiserv Inc
134.19 USD 1.42 (1.07%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FI para hoje mudou para 1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 133.23 e o mais alto foi 135.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Fiserv Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FI Notícias
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fiserv completes acquisition of remaining stake in AIB Merchant Services
- Fiserv acquires CardFree to enhance hospitality payment solutions
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- Fiserv announces leadership change in financial institutions group
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Fiserv (FI) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Fiserv: Justified Sell-Off Or Market Overreaction (NYSE:FI)
- Clover Adoption Soars: Is FI Dominating the Small Business Market?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Circle Internet Drops 13% in a Week: Buy, Sell or Hold the Stock?
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Japan startup to issue first yen-pegged stablecoin
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Billionaire Investor George Soros Bets Big on Nvidia (NVDA) - TipRanks.com
Faixa diária
133.23 135.58
Faixa anual
128.22 238.59
- Fechamento anterior
- 132.77
- Open
- 133.37
- Bid
- 134.19
- Ask
- 134.49
- Low
- 133.23
- High
- 135.58
- Volume
- 5.887 K
- Mudança diária
- 1.07%
- Mudança mensal
- -2.31%
- Mudança de 6 meses
- -39.14%
- Mudança anual
- -25.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh