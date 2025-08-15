通貨 / FI
FI: Fiserv Inc
132.86 USD 1.33 (0.99%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり132.40の安値と135.32の高値で取引されました。
Fiserv Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FI News
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fiserv completes acquisition of remaining stake in AIB Merchant Services
- Fiserv acquires CardFree to enhance hospitality payment solutions
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- Fiserv announces leadership change in financial institutions group
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Fiserv (FI) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Fiserv: Justified Sell-Off Or Market Overreaction (NYSE:FI)
- Clover Adoption Soars: Is FI Dominating the Small Business Market?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Circle Internet Drops 13% in a Week: Buy, Sell or Hold the Stock?
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Japan startup to issue first yen-pegged stablecoin
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Billionaire Investor George Soros Bets Big on Nvidia (NVDA) - TipRanks.com
