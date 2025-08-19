CotationsSections
Devises / FI
Retour à Actions

FI: Fiserv Inc

131.79 USD 1.07 (0.81%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FI a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.41 et à un maximum de 133.13.

Suivez la dynamique Fiserv Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FI Nouvelles

Range quotidien
131.41 133.13
Range Annuel
128.22 238.59
Clôture Précédente
132.86
Ouverture
133.08
Bid
131.79
Ask
132.09
Plus Bas
131.41
Plus Haut
133.13
Volume
6.313 K
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
-4.06%
Changement à 6 Mois
-40.23%
Changement Annuel
-26.88%
20 septembre, samedi