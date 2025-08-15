Divisas / FI
FI: Fiserv Inc
134.19 USD 1.42 (1.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FI de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 133.23, mientras que el máximo ha alcanzado 135.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fiserv Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FI News
Rango diario
133.23 135.58
Rango anual
128.22 238.59
- Cierres anteriores
- 132.77
- Open
- 133.37
- Bid
- 134.19
- Ask
- 134.49
- Low
- 133.23
- High
- 135.58
- Volumen
- 5.887 K
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- -2.31%
- Cambio a 6 meses
- -39.14%
- Cambio anual
- -25.55%
