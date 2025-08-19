통화 / FI
FI: Fiserv Inc
131.79 USD 1.07 (0.81%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FI 환율이 오늘 -0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 131.41이고 고가는 133.13이었습니다.
Fiserv Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FI News
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fiserv completes acquisition of remaining stake in AIB Merchant Services
- Fiserv acquires CardFree to enhance hospitality payment solutions
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- Fiserv announces leadership change in financial institutions group
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Fiserv (FI) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Fiserv: Justified Sell-Off Or Market Overreaction (NYSE:FI)
- Clover Adoption Soars: Is FI Dominating the Small Business Market?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Circle Internet Drops 13% in a Week: Buy, Sell or Hold the Stock?
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Japan startup to issue first yen-pegged stablecoin
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
일일 변동 비율
131.41 133.13
년간 변동
128.22 238.59
- 이전 종가
- 132.86
- 시가
- 133.08
- Bid
- 131.79
- Ask
- 132.09
- 저가
- 131.41
- 고가
- 133.13
- 볼륨
- 6.313 K
- 일일 변동
- -0.81%
- 월 변동
- -4.06%
- 6개월 변동
- -40.23%
- 년간 변동율
- -26.88%
