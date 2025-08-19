FiyatlarBölümler
Dövizler / FI
Geri dön - Hisse senetleri

FI: Fiserv Inc

131.79 USD 1.07 (0.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FI fiyatı bugün -0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 131.41 ve Yüksek fiyatı olarak 133.13 aralığında işlem gördü.

Fiserv Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FI haberleri

Günlük aralık
131.41 133.13
Yıllık aralık
128.22 238.59
Önceki kapanış
132.86
Açılış
133.08
Satış
131.79
Alış
132.09
Düşük
131.41
Yüksek
133.13
Hacim
6.313 K
Günlük değişim
-0.81%
Aylık değişim
-4.06%
6 aylık değişim
-40.23%
Yıllık değişim
-26.88%
21 Eylül, Pazar