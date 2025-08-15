Валюты / FI
FI: Fiserv Inc
132.77 USD 0.08 (0.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FI за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 130.76, а максимальная — 133.94.
Следите за динамикой Fiserv Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
130.76 133.94
Годовой диапазон
128.22 238.59
- Предыдущее закрытие
- 132.69
- Open
- 131.42
- Bid
- 132.77
- Ask
- 133.07
- Low
- 130.76
- High
- 133.94
- Объем
- 6.123 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -3.35%
- 6-месячное изменение
- -39.79%
- Годовое изменение
- -26.34%
