Valute / FI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FI: Fiserv Inc
131.79 USD 1.07 (0.81%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FI ha avuto una variazione del -0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 131.41 e ad un massimo di 133.13.
Segui le dinamiche di Fiserv Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FI News
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fiserv completes acquisition of remaining stake in AIB Merchant Services
- Fiserv acquires CardFree to enhance hospitality payment solutions
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- Fiserv announces leadership change in financial institutions group
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Fiserv (FI) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Fiserv: Justified Sell-Off Or Market Overreaction (NYSE:FI)
- Clover Adoption Soars: Is FI Dominating the Small Business Market?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Circle Internet Drops 13% in a Week: Buy, Sell or Hold the Stock?
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Japan startup to issue first yen-pegged stablecoin
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
Intervallo Giornaliero
131.41 133.13
Intervallo Annuale
128.22 238.59
- Chiusura Precedente
- 132.86
- Apertura
- 133.08
- Bid
- 131.79
- Ask
- 132.09
- Minimo
- 131.41
- Massimo
- 133.13
- Volume
- 6.313 K
- Variazione giornaliera
- -0.81%
- Variazione Mensile
- -4.06%
- Variazione Semestrale
- -40.23%
- Variazione Annuale
- -26.88%
20 settembre, sabato