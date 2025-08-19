KurseKategorien
FI: Fiserv Inc

132.86 USD 1.33 (0.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FI hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.40 bis zu einem Hoch von 135.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fiserv Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
132.40 135.32
Jahresspanne
128.22 238.59
Vorheriger Schlusskurs
134.19
Eröffnung
135.15
Bid
132.86
Ask
133.16
Tief
132.40
Hoch
135.32
Volumen
5.254 K
Tagesänderung
-0.99%
Monatsänderung
-3.28%
6-Monatsänderung
-39.75%
Jahresänderung
-26.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K