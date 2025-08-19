Währungen / FI
FI: Fiserv Inc
132.86 USD 1.33 (0.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FI hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.40 bis zu einem Hoch von 135.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fiserv Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FI News
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- DocuSign Shares Rise 4.7% Post Q2 Earnings & Revenue Beat
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Fiserv completes acquisition of remaining stake in AIB Merchant Services
- Fiserv acquires CardFree to enhance hospitality payment solutions
- Fintech Competition Intensifies: Is FI's Market Share Threatened?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- Fiserv announces leadership change in financial institutions group
- FI vs. SEZL: Which Fintech Stock Holds Stronger Momentum Right Now?
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Fiserv (FI) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Fiserv: Justified Sell-Off Or Market Overreaction (NYSE:FI)
- Clover Adoption Soars: Is FI Dominating the Small Business Market?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Circle Internet Drops 13% in a Week: Buy, Sell or Hold the Stock?
- RY & BMO Consider the Sale of Canada Payments Venture Moneris
- Japan startup to issue first yen-pegged stablecoin
- Columbia Global Technology Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CTCAX)
Tagesspanne
132.40 135.32
Jahresspanne
128.22 238.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.19
- Eröffnung
- 135.15
- Bid
- 132.86
- Ask
- 133.16
- Tief
- 132.40
- Hoch
- 135.32
- Volumen
- 5.254 K
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- -3.28%
- 6-Monatsänderung
- -39.75%
- Jahresänderung
- -26.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K