FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.26 USD 0.72 (1.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FEPI para hoje mudou para 1.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.10 e o mais alto foi 49.29.

Veja a dinâmica do par de moedas REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FEPI hoje?

Hoje REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) está avaliado em 49.26. O instrumento é negociado dentro de 49.10 - 49.29, o fechamento de ontem foi 48.54, e o volume de negociação atingiu 284. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FEPI em tempo real.

As ações de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF pagam dividendos?

Atualmente REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF está avaliado em 49.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.57% e USD. Monitore os movimentos de FEPI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FEPI?

Você pode comprar ações de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) pelo preço atual 49.26. Ordens geralmente são executadas perto de 49.26 ou 49.56, enquanto 284 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FEPI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FEPI?

Investir em REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF envolve considerar a faixa anual 35.44 - 53.20 e o preço atual 49.26. Muitos comparam 5.39% e 17.26% antes de enviar ordens em 49.26 ou 49.56. Estude as mudanças diárias de preço de FEPI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

O maior preço de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) no último ano foi 53.20. As ações oscilaram bastante dentro de 35.44 - 53.20, e a comparação com 48.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

O menor preço de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) no ano foi 35.44. A comparação com o preço atual 49.26 e 35.44 - 53.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FEPI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FEPI?

No passado REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.54 e -2.57% após os eventos corporativos.

Faixa diária
49.10 49.29
Faixa anual
35.44 53.20
Fechamento anterior
48.54
Open
49.18
Bid
49.26
Ask
49.56
Low
49.10
High
49.29
Volume
284
Mudança diária
1.48%
Mudança mensal
5.39%
Mudança de 6 meses
17.26%
Mudança anual
-2.57%
27 outubro, segunda-feira
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.9%
Prév.
2.9%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.4%
15:30
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
3.504%
Projeç.
Prév.
3.571%
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
3.625%
Projeç.
Prév.
3.710%