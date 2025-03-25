КотировкиРазделы
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.26 USD 0.72 (1.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FEPI за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.10, а максимальная — 49.29.

Следите за динамикой REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEPI сегодня?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) сегодня оценивается на уровне 49.26. Инструмент торгуется в пределах 49.10 - 49.29, вчерашнее закрытие составило 48.54, а торговый объем достиг 284. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 49.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.57% и USD. Отслеживайте движения FEPI на графике в реальном времени.

Как купить акции FEPI?

Вы можете купить акции REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) по текущей цене 49.26. Ордера обычно размещаются около 49.26 или 49.56, тогда как 284 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEPI?

Инвестирование в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 35.44 - 53.20 и текущей цены 49.26. Многие сравнивают 5.39% и 17.26% перед размещением ордеров на 49.26 или 49.56. Изучайте ежедневные изменения цены FEPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

Самая высокая цена REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) за последний год составила 53.20. Акции заметно колебались в пределах 35.44 - 53.20, сравнение с 48.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

Самая низкая цена REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) за год составила 35.44. Сравнение с текущими 49.26 и 35.44 - 53.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEPI?

В прошлом REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.54 и -2.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.10 49.29
Годовой диапазон
35.44 53.20
Предыдущее закрытие
48.54
Open
49.18
Bid
49.26
Ask
49.56
Low
49.10
High
49.29
Объем
284
Дневное изменение
1.48%
Месячное изменение
5.39%
6-месячное изменение
17.26%
Годовое изменение
-2.57%
27 октября, понедельник
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-2.9%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.4%
15:30
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
3.504%
Прог.
Пред.
3.571%
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
3.625%
Прог.
Пред.
3.710%