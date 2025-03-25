- Обзор рынка
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Курс FEPI за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.10, а максимальная — 49.29.
Следите за динамикой REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEPI сегодня?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) сегодня оценивается на уровне 49.26. Инструмент торгуется в пределах 49.10 - 49.29, вчерашнее закрытие составило 48.54, а торговый объем достиг 284. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 49.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.57% и USD. Отслеживайте движения FEPI на графике в реальном времени.
Как купить акции FEPI?
Вы можете купить акции REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) по текущей цене 49.26. Ордера обычно размещаются около 49.26 или 49.56, тогда как 284 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEPI?
Инвестирование в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 35.44 - 53.20 и текущей цены 49.26. Многие сравнивают 5.39% и 17.26% перед размещением ордеров на 49.26 или 49.56. Изучайте ежедневные изменения цены FEPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Самая высокая цена REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) за последний год составила 53.20. Акции заметно колебались в пределах 35.44 - 53.20, сравнение с 48.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Самая низкая цена REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) за год составила 35.44. Сравнение с текущими 49.26 и 35.44 - 53.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEPI?
В прошлом REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.54 и -2.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.54
- Open
- 49.18
- Bid
- 49.26
- Ask
- 49.56
- Low
- 49.10
- High
- 49.29
- Объем
- 284
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- 5.39%
- 6-месячное изменение
- 17.26%
- Годовое изменение
- -2.57%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%