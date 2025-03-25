CotizacionesSecciones
Divisas / FEPI
Volver a Acciones

FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.28 USD 0.74 (1.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FEPI de hoy ha cambiado un 1.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.10, mientras que el máximo ha alcanzado 49.30.

Siga la dinámica de la pareja de divisas REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEPI News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FEPI hoy?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) se evalúa hoy en 49.28. El instrumento se negocia dentro de 49.10 - 49.30; el cierre de ayer ha sido 48.54 y el volumen comercial ha alcanzado 363. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FEPI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF se evalúa actualmente en 49.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.53% y USD. Monitoree los movimientos de FEPI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FEPI?

Puede comprar acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) al precio actual de 49.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.28 o 49.58, mientras que 363 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FEPI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FEPI?

Invertir en REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.44 - 53.20 y el precio actual 49.28. Muchos comparan 5.43% y 17.31% antes de colocar órdenes en 49.28 o 49.58. Estudie los cambios diarios de precios de FEPI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

El precio más alto de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) en el último año ha sido 53.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.44 - 53.20, una comparación con 48.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

El precio más bajo de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) para el año ha sido 35.44. La comparación con los actuales 49.28 y 35.44 - 53.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FEPI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FEPI?

En el pasado, REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.54 y -2.53% después de las acciones corporativas.

Rango diario
49.10 49.30
Rango anual
35.44 53.20
Cierres anteriores
48.54
Open
49.18
Bid
49.28
Ask
49.58
Low
49.10
High
49.30
Volumen
363
Cambio diario
1.52%
Cambio mensual
5.43%
Cambio a 6 meses
17.31%
Cambio anual
-2.53%
28 octubre, martes
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
Pronós.
1.7%
Prev.
1.8%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
Pronós.
-0.5%
Prev.
-0.3%
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
Pronós.
93.5
Prev.
94.2
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.953%