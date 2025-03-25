- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
El tipo de cambio de FEPI de hoy ha cambiado un 1.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.10, mientras que el máximo ha alcanzado 49.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEPI News
- ETFs in Spotlight as Intel Beats Q3 Earnings on Lower Restructuring Costs
- FEPI ETF: Buy For Exposure To Big Tech Gains While Generating Income (NASDAQ:FEPI)
- GPIQ: A Prudent And High-Yield Way To Participate In Tech (NASDAQ:GPIQ)
- FEPI ETF: Rare Moment When 25%+ Yield Is Suitable For Durable Income Investors (FEPI)
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- FEPI: Tax-Efficient Income From A Buy-And-Hold Option ETF (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Covered Call Strategy On The Nasdaq-100 (NASDAQ:FEPI)
- 25%+ Monthly Yielding Picks: 1 To Buy, 1 To Avoid
- FEPI ETF: Just Don't Look At 'What Ifs' (NASDAQ:FEPI)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- AIPI: A Superior Covered Call Fund But Not Without Its Risks (NASDAQ:AIPI)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Get Paid Weekly From A Variety Of Options Income ETFs
- Looking To Live Off Income Faster? Get Paid Weekly And Monthly With These ETFs
- FEPI: A Concentrated Tech Income Play With Structural Weaknesses (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Gigantic Tech Yield, But Don't Ignore The Downside Risk (NASDAQ:FEPI)
- Compound Your Wealth With The Dividend Wheel Strategy
- FEPI Vs. QDTE: Both Funds Offer A Unique Value Proposition (NASDAQ:FEPI)
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
- FEPI ETF: This ~30% Yield Is Less Risky Than You Might Think (NASDAQ:FEPI)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FEPI hoy?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) se evalúa hoy en 49.28. El instrumento se negocia dentro de 49.10 - 49.30; el cierre de ayer ha sido 48.54 y el volumen comercial ha alcanzado 363. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FEPI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF se evalúa actualmente en 49.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.53% y USD. Monitoree los movimientos de FEPI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FEPI?
Puede comprar acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) al precio actual de 49.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.28 o 49.58, mientras que 363 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FEPI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FEPI?
Invertir en REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.44 - 53.20 y el precio actual 49.28. Muchos comparan 5.43% y 17.31% antes de colocar órdenes en 49.28 o 49.58. Estudie los cambios diarios de precios de FEPI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
El precio más alto de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) en el último año ha sido 53.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.44 - 53.20, una comparación con 48.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
El precio más bajo de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) para el año ha sido 35.44. La comparación con los actuales 49.28 y 35.44 - 53.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FEPI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FEPI?
En el pasado, REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.54 y -2.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.54
- Open
- 49.18
- Bid
- 49.28
- Ask
- 49.58
- Low
- 49.10
- High
- 49.30
- Volumen
- 363
- Cambio diario
- 1.52%
- Cambio mensual
- 5.43%
- Cambio a 6 meses
- 17.31%
- Cambio anual
- -2.53%
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 94.2
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%