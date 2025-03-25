- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Le taux de change de FEPI a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.10 et à un maximum de 49.29.
Suivez la dynamique REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEPI Nouvelles
- ETFs in Spotlight as Intel Beats Q3 Earnings on Lower Restructuring Costs
- FEPI ETF: Buy For Exposure To Big Tech Gains While Generating Income (NASDAQ:FEPI)
- GPIQ: A Prudent And High-Yield Way To Participate In Tech (NASDAQ:GPIQ)
- FEPI ETF: Rare Moment When 25%+ Yield Is Suitable For Durable Income Investors (FEPI)
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- FEPI: Tax-Efficient Income From A Buy-And-Hold Option ETF (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Covered Call Strategy On The Nasdaq-100 (NASDAQ:FEPI)
- 25%+ Monthly Yielding Picks: 1 To Buy, 1 To Avoid
- FEPI ETF: Just Don't Look At 'What Ifs' (NASDAQ:FEPI)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- AIPI: A Superior Covered Call Fund But Not Without Its Risks (NASDAQ:AIPI)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Get Paid Weekly From A Variety Of Options Income ETFs
- Looking To Live Off Income Faster? Get Paid Weekly And Monthly With These ETFs
- FEPI: A Concentrated Tech Income Play With Structural Weaknesses (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Gigantic Tech Yield, But Don't Ignore The Downside Risk (NASDAQ:FEPI)
- Compound Your Wealth With The Dividend Wheel Strategy
- FEPI Vs. QDTE: Both Funds Offer A Unique Value Proposition (NASDAQ:FEPI)
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
- FEPI ETF: This ~30% Yield Is Less Risky Than You Might Think (NASDAQ:FEPI)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FEPI aujourd'hui ?
L'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF est cotée à 49.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 49.10 - 49.29, a clôturé hier à 48.54 et son volume d'échange a atteint 284. Le graphique en temps réel du cours de FEPI présente ces mises à jour.
L'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF est actuellement valorisé à 49.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FEPI.
Comment acheter des actions FEPI ?
Vous pouvez acheter des actions REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF au cours actuel de 49.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.26 ou de 49.56, le 284 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FEPI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FEPI ?
Investir dans REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.44 - 53.20 et le prix actuel 49.26. Beaucoup comparent 5.39% et 17.26% avant de passer des ordres à 49.26 ou 49.56. Consultez le graphique du cours de FEPI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ?
Le cours le plus élevé de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF l'année dernière était 53.20. Au cours de 35.44 - 53.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ?
Le cours le plus bas de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) sur l'année a été 35.44. Sa comparaison avec 49.26 et 35.44 - 53.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FEPI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FEPI a-t-elle été divisée ?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.54 et -2.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.54
- Ouverture
- 49.18
- Bid
- 49.26
- Ask
- 49.56
- Plus Bas
- 49.10
- Plus Haut
- 49.29
- Volume
- 284
- Changement quotidien
- 1.48%
- Changement Mensuel
- 5.39%
- Changement à 6 Mois
- 17.26%
- Changement Annuel
- -2.57%
- Act
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Act
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Act
- 3.625%
- Fcst
- Prev
- 3.710%