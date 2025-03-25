CotationsSections
Devises / FEPI
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.26 USD 0.72 (1.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FEPI a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.10 et à un maximum de 49.29.

Suivez la dynamique REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FEPI aujourd'hui ?

L'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF est cotée à 49.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 49.10 - 49.29, a clôturé hier à 48.54 et son volume d'échange a atteint 284. Le graphique en temps réel du cours de FEPI présente ces mises à jour.

L'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF verse-t-elle des dividendes ?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF est actuellement valorisé à 49.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FEPI.

Comment acheter des actions FEPI ?

Vous pouvez acheter des actions REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF au cours actuel de 49.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.26 ou de 49.56, le 284 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FEPI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FEPI ?

Investir dans REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.44 - 53.20 et le prix actuel 49.26. Beaucoup comparent 5.39% et 17.26% avant de passer des ordres à 49.26 ou 49.56. Consultez le graphique du cours de FEPI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ?

Le cours le plus élevé de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF l'année dernière était 53.20. Au cours de 35.44 - 53.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ?

Le cours le plus bas de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) sur l'année a été 35.44. Sa comparaison avec 49.26 et 35.44 - 53.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FEPI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FEPI a-t-elle été divisée ?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.54 et -2.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
49.10 49.29
Range Annuel
35.44 53.20
Clôture Précédente
48.54
Ouverture
49.18
Bid
49.26
Ask
49.56
Plus Bas
49.10
Plus Haut
49.29
Volume
284
Changement quotidien
1.48%
Changement Mensuel
5.39%
Changement à 6 Mois
17.26%
Changement Annuel
-2.57%
27 octobre, lundi
12:30
USD
Commandes de Marchandises Durables
Act
Fcst
-2.9%
Prev
2.9%
12:30
USD
Commandes de Marchandises Durables de Base m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.4%
15:30
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
3.504%
Fcst
Prev
3.571%
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
3.625%
Fcst
Prev
3.710%