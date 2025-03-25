KurseKategorien
Währungen / FEPI
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.28 USD 0.74 (1.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FEPI hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.10 bis zu einem Hoch von 49.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FEPI heute?

Die Aktie von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) notiert heute bei 49.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.10 - 49.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.54 und das Handelsvolumen erreichte 363. Das Live-Chart von FEPI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FEPI Dividenden?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF wird derzeit mit 49.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FEPI zu verfolgen.

Wie kaufe ich FEPI-Aktien?

Sie können Aktien von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) zum aktuellen Kurs von 49.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.28 oder 49.58 platziert, während 363 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FEPI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FEPI-Aktien?

Bei einer Investition in REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF müssen die jährliche Spanne 35.44 - 53.20 und der aktuelle Kurs 49.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.43% und 17.31%, bevor sie Orders zu 49.28 oder 49.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FEPI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

Der höchste Kurs von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) im vergangenen Jahr lag bei 53.20. Innerhalb von 35.44 - 53.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

Der niedrigste Kurs von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) im Laufe des Jahres betrug 35.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.28 und der Spanne 35.44 - 53.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FEPI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FEPI statt?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.54 und -2.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
49.10 49.30
Jahresspanne
35.44 53.20
Vorheriger Schlusskurs
48.54
Eröffnung
49.18
Bid
49.28
Ask
49.58
Tief
49.10
Hoch
49.30
Volumen
363
Tagesänderung
1.52%
Monatsänderung
5.43%
6-Monatsänderung
17.31%
Jahresänderung
-2.53%
