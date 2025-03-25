- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Der Wechselkurs von FEPI hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.10 bis zu einem Hoch von 49.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEPI News
- ETFs in Spotlight as Intel Beats Q3 Earnings on Lower Restructuring Costs
- FEPI ETF: Buy For Exposure To Big Tech Gains While Generating Income (NASDAQ:FEPI)
- GPIQ: A Prudent And High-Yield Way To Participate In Tech (NASDAQ:GPIQ)
- FEPI ETF: Rare Moment When 25%+ Yield Is Suitable For Durable Income Investors (FEPI)
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- FEPI: Tax-Efficient Income From A Buy-And-Hold Option ETF (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Covered Call Strategy On The Nasdaq-100 (NASDAQ:FEPI)
- 25%+ Monthly Yielding Picks: 1 To Buy, 1 To Avoid
- FEPI ETF: Just Don't Look At 'What Ifs' (NASDAQ:FEPI)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- AIPI: A Superior Covered Call Fund But Not Without Its Risks (NASDAQ:AIPI)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Get Paid Weekly From A Variety Of Options Income ETFs
- Looking To Live Off Income Faster? Get Paid Weekly And Monthly With These ETFs
- FEPI: A Concentrated Tech Income Play With Structural Weaknesses (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Gigantic Tech Yield, But Don't Ignore The Downside Risk (NASDAQ:FEPI)
- Compound Your Wealth With The Dividend Wheel Strategy
- FEPI Vs. QDTE: Both Funds Offer A Unique Value Proposition (NASDAQ:FEPI)
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
- FEPI ETF: This ~30% Yield Is Less Risky Than You Might Think (NASDAQ:FEPI)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FEPI heute?
Die Aktie von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) notiert heute bei 49.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.10 - 49.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.54 und das Handelsvolumen erreichte 363. Das Live-Chart von FEPI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FEPI Dividenden?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF wird derzeit mit 49.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FEPI zu verfolgen.
Wie kaufe ich FEPI-Aktien?
Sie können Aktien von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) zum aktuellen Kurs von 49.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.28 oder 49.58 platziert, während 363 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FEPI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FEPI-Aktien?
Bei einer Investition in REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF müssen die jährliche Spanne 35.44 - 53.20 und der aktuelle Kurs 49.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.43% und 17.31%, bevor sie Orders zu 49.28 oder 49.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FEPI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Der höchste Kurs von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) im vergangenen Jahr lag bei 53.20. Innerhalb von 35.44 - 53.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Der niedrigste Kurs von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) im Laufe des Jahres betrug 35.44. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.28 und der Spanne 35.44 - 53.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FEPI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FEPI statt?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.54 und -2.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.54
- Eröffnung
- 49.18
- Bid
- 49.28
- Ask
- 49.58
- Tief
- 49.10
- Hoch
- 49.30
- Volumen
- 363
- Tagesänderung
- 1.52%
- Monatsänderung
- 5.43%
- 6-Monatsänderung
- 17.31%
- Jahresänderung
- -2.53%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%