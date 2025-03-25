- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Il tasso di cambio FEPI ha avuto una variazione del 1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.10 e ad un massimo di 49.30.
Segui le dinamiche di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEPI News
- ETFs in Spotlight as Intel Beats Q3 Earnings on Lower Restructuring Costs
- FEPI ETF: Buy For Exposure To Big Tech Gains While Generating Income (NASDAQ:FEPI)
- GPIQ: A Prudent And High-Yield Way To Participate In Tech (NASDAQ:GPIQ)
- FEPI ETF: Rare Moment When 25%+ Yield Is Suitable For Durable Income Investors (FEPI)
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- FEPI: Tax-Efficient Income From A Buy-And-Hold Option ETF (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Covered Call Strategy On The Nasdaq-100 (NASDAQ:FEPI)
- 25%+ Monthly Yielding Picks: 1 To Buy, 1 To Avoid
- FEPI ETF: Just Don't Look At 'What Ifs' (NASDAQ:FEPI)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- ETFs in Focus on Intel's Disappointing Q2 Results, Upbeat View
- AIPI: A Superior Covered Call Fund But Not Without Its Risks (NASDAQ:AIPI)
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Get Paid Weekly From A Variety Of Options Income ETFs
- Looking To Live Off Income Faster? Get Paid Weekly And Monthly With These ETFs
- FEPI: A Concentrated Tech Income Play With Structural Weaknesses (NASDAQ:FEPI)
- FEPI: Gigantic Tech Yield, But Don't Ignore The Downside Risk (NASDAQ:FEPI)
- Compound Your Wealth With The Dividend Wheel Strategy
- FEPI Vs. QDTE: Both Funds Offer A Unique Value Proposition (NASDAQ:FEPI)
- 31 May Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Monthly Paying Dividends, From 83 Equities, 80 Funds And 32 “Safer” Dogs In March
- FEPI ETF: This ~30% Yield Is Less Risky Than You Might Think (NASDAQ:FEPI)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FEPI oggi?
Oggi le azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF sono prezzate a 49.23. Viene scambiato all'interno di 49.10 - 49.30, la chiusura di ieri è stata 48.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 335. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FEPI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF pagano dividendi?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF è attualmente valutato a 49.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FEPI.
Come acquistare azioni FEPI?
Puoi acquistare azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF al prezzo attuale di 49.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.23 o 49.53, mentre 335 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FEPI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FEPI?
Investire in REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.44 - 53.20 e il prezzo attuale 49.23. Molti confrontano 5.33% e 17.19% prima di effettuare ordini su 49.23 o 49.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FEPI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Il prezzo massimo di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF nell'ultimo anno è stato 53.20. All'interno di 35.44 - 53.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Il prezzo più basso di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) nel corso dell'anno è stato 35.44. Confrontandolo con gli attuali 49.23 e 35.44 - 53.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FEPI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FEPI?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.54 e -2.63%.
- Chiusura Precedente
- 48.54
- Apertura
- 49.18
- Bid
- 49.23
- Ask
- 49.53
- Minimo
- 49.10
- Massimo
- 49.30
- Volume
- 335
- Variazione giornaliera
- 1.42%
- Variazione Mensile
- 5.33%
- Variazione Semestrale
- 17.19%
- Variazione Annuale
- -2.63%
- Agire
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Agire
- 3.625%
- Fcst
- Prev
- 3.710%