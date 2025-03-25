QuotazioniSezioni
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.23 USD 0.69 (1.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FEPI ha avuto una variazione del 1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.10 e ad un massimo di 49.30.

Segui le dinamiche di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FEPI oggi?

Oggi le azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF sono prezzate a 49.23. Viene scambiato all'interno di 49.10 - 49.30, la chiusura di ieri è stata 48.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 335. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FEPI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF pagano dividendi?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF è attualmente valutato a 49.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FEPI.

Come acquistare azioni FEPI?

Puoi acquistare azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF al prezzo attuale di 49.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.23 o 49.53, mentre 335 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FEPI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FEPI?

Investire in REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.44 - 53.20 e il prezzo attuale 49.23. Molti confrontano 5.33% e 17.19% prima di effettuare ordini su 49.23 o 49.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FEPI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

Il prezzo massimo di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF nell'ultimo anno è stato 53.20. All'interno di 35.44 - 53.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?

Il prezzo più basso di REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) nel corso dell'anno è stato 35.44. Confrontandolo con gli attuali 49.23 e 35.44 - 53.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FEPI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FEPI?

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.54 e -2.63%.

Intervallo Giornaliero
49.10 49.30
Intervallo Annuale
35.44 53.20
Chiusura Precedente
48.54
Apertura
49.18
Bid
49.23
Ask
49.53
Minimo
49.10
Massimo
49.30
Volume
335
Variazione giornaliera
1.42%
Variazione Mensile
5.33%
Variazione Semestrale
17.19%
Variazione Annuale
-2.63%
27 ottobre, lunedì
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli m/m
Agire
Fcst
-2.9%
Prev
2.9%
12:30
USD
Ordini di Beni Durevoli Core m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.4%
15:30
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
3.504%
Fcst
Prev
3.571%
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
3.625%
Fcst
Prev
3.710%