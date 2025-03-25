FEPI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi 49.23 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.10 - 49.30 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 48.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 335 değerine ulaştı. FEPI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi şu anda 49.23 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.63% ve USD değerlerini izler. FEPI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FEPI hisse senedi nasıl alınır? REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisselerini şu anki 49.23 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 49.23 ve Ask 49.53 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 335 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FEPI fiyat hareketlerini takip edin.

FEPI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.44 - 53.20 ve mevcut fiyatı 49.23 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 49.23 veya Ask 49.53 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.33% ve 6 aylık değişim oranı 17.19% değerlerini karşılaştırır. FEPI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi yıllık olarak 53.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.44 - 53.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 48.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF performansını takip edin.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.44 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 49.23 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.44 - 53.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FEPI fiyat hareketlerini izleyin.