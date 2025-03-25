- Genel bakış
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.10 ve Yüksek fiyatı olarak 49.30 aralığında işlem gördü.
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
FEPI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi 49.23 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.10 - 49.30 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 48.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 335 değerine ulaştı. FEPI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi şu anda 49.23 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.63% ve USD değerlerini izler. FEPI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FEPI hisse senedi nasıl alınır?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisselerini şu anki 49.23 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 49.23 ve Ask 49.53 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 335 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FEPI fiyat hareketlerini takip edin.
FEPI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.44 - 53.20 ve mevcut fiyatı 49.23 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 49.23 veya Ask 49.53 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.33% ve 6 aylık değişim oranı 17.19% değerlerini karşılaştırır. FEPI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi yıllık olarak 53.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.44 - 53.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 48.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF performansını takip edin.
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.44 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 49.23 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.44 - 53.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FEPI fiyat hareketlerini izleyin.
FEPI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 48.54 ve yıllık değişim oranı -2.63% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 48.54
- Açılış
- 49.18
- Satış
- 49.23
- Alış
- 49.53
- Düşük
- 49.10
- Yüksek
- 49.30
- Hacim
- 335
- Günlük değişim
- 1.42%
- Aylık değişim
- 5.33%
- 6 aylık değişim
- 17.19%
- Yıllık değişim
- -2.63%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.9%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 3.504%
- Beklenti
- Önceki
- 3.571%
- Açıklanan
- 3.625%
- Beklenti
- Önceki
- 3.710%