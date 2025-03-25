- 概要
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPIの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり49.10の安値と49.30の高値で取引されました。
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FEPI株の現在の価格は？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株価は本日49.28です。49.10 - 49.30内で取引され、前日の終値は48.54、取引量は363に達しました。FEPIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株は配当を出しますか？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの現在の価格は49.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.53%やUSDにも注目します。FEPIの動きはライブチャートで確認できます。
FEPI株を買う方法は？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株は現在49.28で購入可能です。注文は通常49.28または49.58付近で行われ、363や0.20%が市場の動きを示します。FEPIの最新情報はライブチャートで確認できます。
FEPI株に投資する方法は？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFへの投資では、年間の値幅35.44 - 53.20と現在の49.28を考慮します。注文は多くの場合49.28や49.58で行われる前に、5.43%や17.31%と比較されます。FEPIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株の最高値は？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの過去1年の最高値は53.20でした。35.44 - 53.20内で株価は大きく変動し、48.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株の最低値は？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF(FEPI)の年間最安値は35.44でした。現在の49.28や35.44 - 53.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FEPIの動きはライブチャートで確認できます。
FEPIの株式分割はいつ行われましたか？
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.54、-2.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.54
- 始値
- 49.18
- 買値
- 49.28
- 買値
- 49.58
- 安値
- 49.10
- 高値
- 49.30
- 出来高
- 363
- 1日の変化
- 1.52%
- 1ヶ月の変化
- 5.43%
- 6ヶ月の変化
- 17.31%
- 1年の変化
- -2.53%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%