通貨 / FEPI
FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.28 USD 0.74 (1.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FEPIの今日の為替レートは、1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり49.10の安値と49.30の高値で取引されました。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FEPI株の現在の価格は？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株価は本日49.28です。49.10 - 49.30内で取引され、前日の終値は48.54、取引量は363に達しました。FEPIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株は配当を出しますか？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの現在の価格は49.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.53%やUSDにも注目します。FEPIの動きはライブチャートで確認できます。

FEPI株を買う方法は？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株は現在49.28で購入可能です。注文は通常49.28または49.58付近で行われ、363や0.20%が市場の動きを示します。FEPIの最新情報はライブチャートで確認できます。

FEPI株に投資する方法は？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFへの投資では、年間の値幅35.44 - 53.20と現在の49.28を考慮します。注文は多くの場合49.28や49.58で行われる前に、5.43%や17.31%と比較されます。FEPIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株の最高値は？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの過去1年の最高値は53.20でした。35.44 - 53.20内で株価は大きく変動し、48.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFの株の最低値は？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF(FEPI)の年間最安値は35.44でした。現在の49.28や35.44 - 53.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FEPIの動きはライブチャートで確認できます。

FEPIの株式分割はいつ行われましたか？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.54、-2.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.10 49.30
1年のレンジ
35.44 53.20
以前の終値
48.54
始値
49.18
買値
49.28
買値
49.58
安値
49.10
高値
49.30
出来高
363
1日の変化
1.52%
1ヶ月の変化
5.43%
6ヶ月の変化
17.31%
1年の変化
-2.53%
