FEPI: REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

49.23 USD 0.69 (1.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FEPI汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点49.10和高点49.30进行交易。

关注REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FEPI新闻

常见问题解答

FEPI股票今天的价格是多少？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF股票今天的定价为49.23。它在49.10 - 49.30范围内交易，昨天的收盘价为48.54，交易量达到335。FEPI的实时价格图表显示了这些更新。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF目前的价值为49.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪FEPI走势。

如何购买FEPI股票？

您可以以49.23的当前价格购买REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在49.23或49.53附近，而335和0.10%显示市场活动。立即关注FEPI的实时图表更新。

如何投资FEPI股票？

投资REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围35.44 - 53.20和当前价格49.23。许多人在以49.23或49.53下订单之前，会比较5.33%和。实时查看FEPI价格图表，了解每日变化。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF的最高价格是53.20。在35.44 - 53.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF的绩效。

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF（FEPI）的最低价格为35.44。将其与当前的49.23和35.44 - 53.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEPI股票是什么时候拆分的？

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.54和-2.63%中可见。

日范围
49.10 49.30
年范围
35.44 53.20
前一天收盘价
48.54
开盘价
49.18
卖价
49.23
买价
49.53
最低价
49.10
最高价
49.30
交易量
335
日变化
1.42%
月变化
5.33%
6个月变化
17.19%
年变化
-2.63%
