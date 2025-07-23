CotaçõesSeções
EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EWY para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.05 e o mais alto foi 84.44.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EWY Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EWY hoje?

Hoje iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) está avaliado em 83.48. O instrumento é negociado dentro de 83.05 - 84.44, o fechamento de ontem foi 84.17, e o volume de negociação atingiu 8786. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EWY em tempo real.

As ações de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF está avaliado em 83.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 38.63% e USD. Monitore os movimentos de EWY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EWY?

Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) pelo preço atual 83.48. Ordens geralmente são executadas perto de 83.48 ou 83.78, enquanto 8786 e -1.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EWY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EWY?

Investir em iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF envolve considerar a faixa anual 48.49 - 85.05 e o preço atual 83.48. Muitos comparam 2.77% e 48.33% antes de enviar ordens em 83.48 ou 83.78. Estude as mudanças diárias de preço de EWY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI South Korea ETF?

O maior preço de iShares MSCI South Korea ETF (EWY) no último ano foi 85.05. As ações oscilaram bastante dentro de 48.49 - 85.05, e a comparação com 84.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI South Korea ETF?

O menor preço de iShares MSCI South Korea ETF (EWY) no ano foi 48.49. A comparação com o preço atual 83.48 e 48.49 - 85.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EWY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EWY?

No passado iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 84.17 e 38.63% após os eventos corporativos.

Faixa diária
83.05 84.44
Faixa anual
48.49 85.05
Fechamento anterior
84.17
Open
84.41
Bid
83.48
Ask
83.78
Low
83.05
High
84.44
Volume
8.786 K
Mudança diária
-0.82%
Mudança mensal
2.77%
Mudança de 6 meses
48.33%
Mudança anual
38.63%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.