EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EWY hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.05 bis zu einem Hoch von 84.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EWY heute?

Die Aktie von iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) notiert heute bei 83.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 83.05 - 84.44 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 84.17 und das Handelsvolumen erreichte 8786. Das Live-Chart von EWY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EWY Dividenden?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF wird derzeit mit 83.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 38.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EWY zu verfolgen.

Wie kaufe ich EWY-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) zum aktuellen Kurs von 83.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 83.48 oder 83.78 platziert, während 8786 und -1.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EWY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EWY-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF müssen die jährliche Spanne 48.49 - 85.05 und der aktuelle Kurs 83.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.77% und 48.33%, bevor sie Orders zu 83.48 oder 83.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EWY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI South Korea ETF?

Der höchste Kurs von iShares MSCI South Korea ETF (EWY) im vergangenen Jahr lag bei 85.05. Innerhalb von 48.49 - 85.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 84.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI South Korea ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares MSCI South Korea ETF (EWY) im Laufe des Jahres betrug 48.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 83.48 und der Spanne 48.49 - 85.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EWY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EWY statt?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 84.17 und 38.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
83.05 84.44
Jahresspanne
48.49 85.05
Vorheriger Schlusskurs
84.17
Eröffnung
84.41
Bid
83.48
Ask
83.78
Tief
83.05
Hoch
84.44
Volumen
8.786 K
Tagesänderung
-0.82%
Monatsänderung
2.77%
6-Monatsänderung
48.33%
Jahresänderung
38.63%
