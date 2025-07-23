- Panoramica
EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF
Il tasso di cambio EWY ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.05 e ad un massimo di 84.44.
Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EWY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EWY oggi?
Oggi le azioni iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF sono prezzate a 83.48. Viene scambiato all'interno di 83.05 - 84.44, la chiusura di ieri è stata 84.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 8785. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EWY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF pagano dividendi?
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF è attualmente valutato a 83.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 38.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EWY.
Come acquistare azioni EWY?
Puoi acquistare azioni iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF al prezzo attuale di 83.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 83.48 o 83.78, mentre 8785 e -1.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EWY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EWY?
Investire in iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.49 - 85.05 e il prezzo attuale 83.48. Molti confrontano 2.77% e 48.33% prima di effettuare ordini su 83.48 o 83.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EWY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI South Korea ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI South Korea ETF nell'ultimo anno è stato 85.05. All'interno di 48.49 - 85.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 84.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI South Korea ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI South Korea ETF (EWY) nel corso dell'anno è stato 48.49. Confrontandolo con gli attuali 83.48 e 48.49 - 85.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EWY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EWY?
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 84.17 e 38.63%.
- Chiusura Precedente
- 84.17
- Apertura
- 84.41
- Bid
- 83.48
- Ask
- 83.78
- Minimo
- 83.05
- Massimo
- 84.44
- Volume
- 8.785 K
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- 2.77%
- Variazione Semestrale
- 48.33%
- Variazione Annuale
- 38.63%
