EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EWY de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.05, mientras que el máximo ha alcanzado 84.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EWY hoy?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) se evalúa hoy en 83.48. El instrumento se negocia dentro de 83.05 - 84.44; el cierre de ayer ha sido 84.17 y el volumen comercial ha alcanzado 8786. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EWY en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF se evalúa actualmente en 83.48. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 38.63% y USD. Monitoree los movimientos de EWY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EWY?

Puede comprar acciones de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) al precio actual de 83.48. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 83.48 o 83.78, mientras que 8786 y -1.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EWY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EWY?

Invertir en iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.49 - 85.05 y el precio actual 83.48. Muchos comparan 2.77% y 48.33% antes de colocar órdenes en 83.48 o 83.78. Estudie los cambios diarios de precios de EWY en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI South Korea ETF?

El precio más alto de iShares MSCI South Korea ETF (EWY) en el último año ha sido 85.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.49 - 85.05, una comparación con 84.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI South Korea ETF?

El precio más bajo de iShares MSCI South Korea ETF (EWY) para el año ha sido 48.49. La comparación con los actuales 83.48 y 48.49 - 85.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EWY en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EWY?

En el pasado, iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 84.17 y 38.63% después de las acciones corporativas.

Rango diario
83.05 84.44
Rango anual
48.49 85.05
Cierres anteriores
84.17
Open
84.41
Bid
83.48
Ask
83.78
Low
83.05
High
84.44
Volumen
8.786 K
Cambio diario
-0.82%
Cambio mensual
2.77%
Cambio a 6 meses
48.33%
Cambio anual
38.63%
