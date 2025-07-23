CotationsSections
Devises / EWY
EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EWY a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.05 et à un maximum de 84.44.

Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EWY aujourd'hui ?

L'action iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF est cotée à 83.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 83.05 - 84.44, a clôturé hier à 84.17 et son volume d'échange a atteint 8785. Le graphique en temps réel du cours de EWY présente ces mises à jour.

L'action iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF verse-t-elle des dividendes ?

L'action iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF est actuellement valorisé à 83.48.

Comment acheter des actions EWY ?

Comment acheter des actions EWY ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF au cours actuel de 83.48.

Comment investir dans l'action EWY ?

Comment investir dans l'action EWY ?

Investir dans iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.49 - 85.05 et le prix actuel 83.48.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI South Korea ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI South Korea ETF l'année dernière était 85.05. Au cours de 48.49 - 85.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 84.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI South Korea ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI South Korea ETF (EWY) sur l'année a été 48.49. Sa comparaison avec 83.48 et 48.49 - 85.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EWY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EWY a-t-elle été divisée ?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé.

Range quotidien
83.05 84.44
Range Annuel
48.49 85.05
Clôture Précédente
84.17
Ouverture
84.41
Bid
83.48
Ask
83.78
Plus Bas
83.05
Plus Haut
84.44
Volume
8.785 K
Changement quotidien
-0.82%
Changement Mensuel
2.77%
Changement à 6 Mois
48.33%
Changement Annuel
38.63%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev