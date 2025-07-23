- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF
Le taux de change de EWY a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.05 et à un maximum de 84.44.
Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWY Nouvelles
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- EWY Offers Geographic Diversification And Interesting AI Play (EWY)
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- South Korea’s Inflation Rebounds, But Not Enough To Halt Rate Cuts
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- EWY: Taking Stock Of The Largest South Korean ETF (NYSEARCA:EWY)
- South Korean Inflation Falls Below 2%, Supporting October BoK Rate Cut
- South Korean Exports Remain Solid Despite Tariff Headwinds
- South Korean Activity Improved, Suggesting A Strong Third Quarter
- Bank of Korea Holds Rates Steady, But Hints At October Cut
- South Korean Unemployment Falls, But Weak Private Hiring Still A Concern
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- FLKR: Benefit From A.I. And Semiconductor Tailwinds (NYSEARCA:FLKR)
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- Steady Korean Inflation Leaves Room For Rate Cut If Housing Slowdown Continues
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- South Korea’s new tax proposals derail one of the world’s best performing stock markets of 2025.
- U.S. 15% Tariff On South Korea Is Largely As Expected
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- U.S. Tariffs Hit South Korean Exports Hard In First Half
- South Korea Grew Stronger Than Expected, With Even Quicker Growth Expected In Second Half
- South Korean Consumer Confidence Improves Amid Hints Of Easing Housing Prices
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EWY aujourd'hui ?
L'action iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF est cotée à 83.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 83.05 - 84.44, a clôturé hier à 84.17 et son volume d'échange a atteint 8785. Le graphique en temps réel du cours de EWY présente ces mises à jour.
L'action iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF est actuellement valorisé à 83.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 38.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EWY.
Comment acheter des actions EWY ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF au cours actuel de 83.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 83.48 ou de 83.78, le 8785 et le -1.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EWY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EWY ?
Investir dans iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.49 - 85.05 et le prix actuel 83.48. Beaucoup comparent 2.77% et 48.33% avant de passer des ordres à 83.48 ou 83.78. Consultez le graphique du cours de EWY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI South Korea ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI South Korea ETF l'année dernière était 85.05. Au cours de 48.49 - 85.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 84.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI South Korea ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI South Korea ETF (EWY) sur l'année a été 48.49. Sa comparaison avec 83.48 et 48.49 - 85.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EWY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EWY a-t-elle été divisée ?
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 84.17 et 38.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 84.17
- Ouverture
- 84.41
- Bid
- 83.48
- Ask
- 83.78
- Plus Bas
- 83.05
- Plus Haut
- 84.44
- Volume
- 8.785 K
- Changement quotidien
- -0.82%
- Changement Mensuel
- 2.77%
- Changement à 6 Mois
- 48.33%
- Changement Annuel
- 38.63%
- Act
-
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
-
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
-
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
-
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev