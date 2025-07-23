クォートセクション
通貨 / EWY
株に戻る

EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EWYの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり83.05の安値と84.44の高値で取引されました。

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWY News

よくあるご質問

EWY株の現在の価格は？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの株価は本日83.48です。83.05 - 84.44内で取引され、前日の終値は84.17、取引量は8786に達しました。EWYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの株は配当を出しますか？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの現在の価格は83.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.63%やUSDにも注目します。EWYの動きはライブチャートで確認できます。

EWY株を買う方法は？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの株は現在83.48で購入可能です。注文は通常83.48または83.78付近で行われ、8786や-1.10%が市場の動きを示します。EWYの最新情報はライブチャートで確認できます。

EWY株に投資する方法は？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFへの投資では、年間の値幅48.49 - 85.05と現在の83.48を考慮します。注文は多くの場合83.48や83.78で行われる前に、2.77%や48.33%と比較されます。EWYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI South Korea ETFの株の最高値は？

iShares MSCI South Korea ETFの過去1年の最高値は85.05でした。48.49 - 85.05内で株価は大きく変動し、84.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI South Korea ETFの株の最低値は？

iShares MSCI South Korea ETF(EWY)の年間最安値は48.49でした。現在の83.48や48.49 - 85.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EWYの動きはライブチャートで確認できます。

EWYの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、84.17、38.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
83.05 84.44
1年のレンジ
48.49 85.05
以前の終値
84.17
始値
84.41
買値
83.48
買値
83.78
安値
83.05
高値
84.44
出来高
8.786 K
1日の変化
-0.82%
1ヶ月の変化
2.77%
6ヶ月の変化
48.33%
1年の変化
38.63%
10 10月, 金曜日
14:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
55.0
期待
55.2
55.1
14:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.2
期待
49.8
51.7
14:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
期待
4.8%
4.7%
14:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
期待
4.0%
3.7%
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
422
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
18:00
USD
連邦予算収支
実際
期待
$​57.6 B
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待