EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF
EWYの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり83.05の安値と84.44の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EWY株の現在の価格は？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの株価は本日83.48です。83.05 - 84.44内で取引され、前日の終値は84.17、取引量は8786に達しました。EWYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの株は配当を出しますか？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの現在の価格は83.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.63%やUSDにも注目します。EWYの動きはライブチャートで確認できます。
EWY株を買う方法は？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFの株は現在83.48で購入可能です。注文は通常83.48または83.78付近で行われ、8786や-1.10%が市場の動きを示します。EWYの最新情報はライブチャートで確認できます。
EWY株に投資する方法は？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFへの投資では、年間の値幅48.49 - 85.05と現在の83.48を考慮します。注文は多くの場合83.48や83.78で行われる前に、2.77%や48.33%と比較されます。EWYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI South Korea ETFの株の最高値は？
iShares MSCI South Korea ETFの過去1年の最高値は85.05でした。48.49 - 85.05内で株価は大きく変動し、84.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI South Korea ETFの株の最低値は？
iShares MSCI South Korea ETF(EWY)の年間最安値は48.49でした。現在の83.48や48.49 - 85.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EWYの動きはライブチャートで確認できます。
EWYの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、84.17、38.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 84.17
- 始値
- 84.41
- 買値
- 83.48
- 買値
- 83.78
- 安値
- 83.05
- 高値
- 84.44
- 出来高
- 8.786 K
- 1日の変化
- -0.82%
- 1ヶ月の変化
- 2.77%
- 6ヶ月の変化
- 48.33%
- 1年の変化
- 38.63%
- 実際
- 55.0
- 期待
- 55.2
- 前
- 55.1
- 実際
- 51.2
- 期待
- 49.8
- 前
- 51.7
- 実際
-
- 期待
- 4.8%
- 前
- 4.7%
- 実際
-
- 期待
- 4.0%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 422
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- $57.6 B
- 前
- $-344.8 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前