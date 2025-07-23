EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF
今日EWY汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点83.05和高点84.44进行交易。
关注iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWY新闻
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- EWY Offers Geographic Diversification And Interesting AI Play (EWY)
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- South Korea’s Inflation Rebounds, But Not Enough To Halt Rate Cuts
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- EWY: Taking Stock Of The Largest South Korean ETF (NYSEARCA:EWY)
- South Korean Inflation Falls Below 2%, Supporting October BoK Rate Cut
- South Korean Exports Remain Solid Despite Tariff Headwinds
- South Korean Activity Improved, Suggesting A Strong Third Quarter
- Bank of Korea Holds Rates Steady, But Hints At October Cut
- South Korean Unemployment Falls, But Weak Private Hiring Still A Concern
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- FLKR: Benefit From A.I. And Semiconductor Tailwinds (NYSEARCA:FLKR)
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- Steady Korean Inflation Leaves Room For Rate Cut If Housing Slowdown Continues
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- South Korea’s new tax proposals derail one of the world’s best performing stock markets of 2025.
- U.S. 15% Tariff On South Korea Is Largely As Expected
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- U.S. Tariffs Hit South Korean Exports Hard In First Half
- South Korea Grew Stronger Than Expected, With Even Quicker Growth Expected In Second Half
- South Korean Consumer Confidence Improves Amid Hints Of Easing Housing Prices
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
常见问题解答
EWY股票今天的价格是多少？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF股票今天的定价为83.48。它在83.05 - 84.44范围内交易，昨天的收盘价为84.17，交易量达到8786。EWY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF股票是否支付股息？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF目前的价值为83.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.63%和USD。实时查看图表以跟踪EWY走势。
如何购买EWY股票？
您可以以83.48的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF股票。订单通常设置在83.48或83.78附近，而8786和-1.10%显示市场活动。立即关注EWY的实时图表更新。
如何投资EWY股票？
投资iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF需要考虑年度范围48.49 - 85.05和当前价格83.48。许多人在以83.48或83.78下订单之前，会比较2.77%和。实时查看EWY价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI South Korea ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI South Korea ETF的最高价格是85.05。在48.49 - 85.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF的绩效。
iShares MSCI South Korea ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI South Korea ETF（EWY）的最低价格为48.49。将其与当前的83.48和48.49 - 85.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWY股票是什么时候拆分的？
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.17和38.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.17
- 开盘价
- 84.41
- 卖价
- 83.48
- 买价
- 83.78
- 最低价
- 83.05
- 最高价
- 84.44
- 交易量
- 8.786 K
- 日变化
- -0.82%
- 月变化
- 2.77%
- 6个月变化
- 48.33%
- 年变化
- 38.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值