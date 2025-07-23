报价部分
货币 / EWY
EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EWY汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点83.05和高点84.44进行交易。

关注iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EWY新闻

常见问题解答

EWY股票今天的价格是多少？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF股票今天的定价为83.48。它在83.05 - 84.44范围内交易，昨天的收盘价为84.17，交易量达到8786。EWY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF股票是否支付股息？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF目前的价值为83.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.63%和USD。实时查看图表以跟踪EWY走势。

如何购买EWY股票？

您可以以83.48的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF股票。订单通常设置在83.48或83.78附近，而8786和-1.10%显示市场活动。立即关注EWY的实时图表更新。

如何投资EWY股票？

投资iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF需要考虑年度范围48.49 - 85.05和当前价格83.48。许多人在以83.48或83.78下订单之前，会比较2.77%和。实时查看EWY价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI South Korea ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI South Korea ETF的最高价格是85.05。在48.49 - 85.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF的绩效。

iShares MSCI South Korea ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI South Korea ETF（EWY）的最低价格为48.49。将其与当前的83.48和48.49 - 85.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWY股票是什么时候拆分的？

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.17和38.63%中可见。

日范围
83.05 84.44
年范围
48.49 85.05
前一天收盘价
84.17
开盘价
84.41
卖价
83.48
买价
83.78
最低价
83.05
最高价
84.44
交易量
8.786 K
日变化
-0.82%
月变化
2.77%
6个月变化
48.33%
年变化
38.63%
