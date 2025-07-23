- Обзор рынка
EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF
Курс EWY за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.05, а максимальная — 84.44.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EWY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWY сегодня?
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) сегодня оценивается на уровне 83.48. Инструмент торгуется в пределах 83.05 - 84.44, вчерашнее закрытие составило 84.17, а торговый объем достиг 8786. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF?
iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF в настоящее время оценивается в 83.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.63% и USD. Отслеживайте движения EWY на графике в реальном времени.
Как купить акции EWY?
Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) по текущей цене 83.48. Ордера обычно размещаются около 83.48 или 83.78, тогда как 8786 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWY?
Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF предполагает учет годового диапазона 48.49 - 85.05 и текущей цены 83.48. Многие сравнивают 2.77% и 48.33% перед размещением ордеров на 83.48 или 83.78. Изучайте ежедневные изменения цены EWY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI South Korea ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI South Korea ETF (EWY) за последний год составила 85.05. Акции заметно колебались в пределах 48.49 - 85.05, сравнение с 84.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI South Korea ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI South Korea ETF (EWY) за год составила 48.49. Сравнение с текущими 83.48 и 48.49 - 85.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWY?
В прошлом iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.17 и 38.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.17
- Open
- 84.41
- Bid
- 83.48
- Ask
- 83.78
- Low
- 83.05
- High
- 84.44
- Объем
- 8.786 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- 48.33%
- Годовое изменение
- 38.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.