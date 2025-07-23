КотировкиРазделы
Валюты / EWY
Назад в Рынок акций США

EWY: iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF

83.48 USD 0.69 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWY за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.05, а максимальная — 84.44.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EWY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWY сегодня?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) сегодня оценивается на уровне 83.48. Инструмент торгуется в пределах 83.05 - 84.44, вчерашнее закрытие составило 84.17, а торговый объем достиг 8786. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF?

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF в настоящее время оценивается в 83.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.63% и USD. Отслеживайте движения EWY на графике в реальном времени.

Как купить акции EWY?

Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF (EWY) по текущей цене 83.48. Ордера обычно размещаются около 83.48 или 83.78, тогда как 8786 и -1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWY?

Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF предполагает учет годового диапазона 48.49 - 85.05 и текущей цены 83.48. Многие сравнивают 2.77% и 48.33% перед размещением ордеров на 83.48 или 83.78. Изучайте ежедневные изменения цены EWY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI South Korea ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI South Korea ETF (EWY) за последний год составила 85.05. Акции заметно колебались в пределах 48.49 - 85.05, сравнение с 84.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI South Korea ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI South Korea ETF (EWY) за год составила 48.49. Сравнение с текущими 83.48 и 48.49 - 85.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWY?

В прошлом iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.17 и 38.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.05 84.44
Годовой диапазон
48.49 85.05
Предыдущее закрытие
84.17
Open
84.41
Bid
83.48
Ask
83.78
Low
83.05
High
84.44
Объем
8.786 K
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
2.77%
6-месячное изменение
48.33%
Годовое изменение
38.63%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.