EWY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF hisse senedi 83.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 83.05 - 84.44 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8786 değerine ulaştı. EWY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF hisse senedi şu anda 83.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 38.63% ve USD değerlerini izler. EWY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EWY hisse senedi nasıl alınır? iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF hisselerini şu anki 83.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 83.48 ve Ask 83.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8786 ve günlük değişim oranı -1.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWY fiyat hareketlerini takip edin.

EWY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 48.49 - 85.05 ve mevcut fiyatı 83.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 83.48 veya Ask 83.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.77% ve 6 aylık değişim oranı 48.33% değerlerini karşılaştırır. EWY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI South Korea ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI South Korea ETF hisse senedi yıllık olarak 85.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 48.49 - 85.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Inc iShares MSCI South Korea ETF performansını takip edin.

iShares MSCI South Korea ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI South Korea ETF (EWY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 48.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 83.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 48.49 - 85.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWY fiyat hareketlerini izleyin.