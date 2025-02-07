- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF
A taxa do EUFN para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.16 e o mais alto foi 34.33.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Europe Financials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUFN Notícias
- KBC Group: Outperformance Vs. European Peers Likely To Continue (OTCMKTS:KBCSY)
- Should You Invest in the iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN)?
- EUFN: 4 Reasons Why I Would Avoid This ETF (NASDAQ:EUFN)
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- Investors are less bullish on EU stocks near-term, BofA’s survey shows
- ING Groep Stock: Attractive Valuation Relative To European Large-Caps (NYSE:ING)
- CaixaBank Stock: Earnings Growth Set To Pick Up In 2027 (OTCMKTS:CAIXY)
- BNP Paribas Buys HSBC's Custody Business In Germany - HSBC Holdings (NYSE:HSBC)
- EUFN Vs. HEDJ: Recent Results Changes The Winner (NASDAQ:EUFN)
- UBS Group: I Expect A 14.5% Return On CET1 Capital In 2026
- Eurozone Inflation Drops Below 2% Ahead Of June ECB Meeting
- Deutsche Bank Stock: Outlining A Path To 12% ROTE By 2028 (NYSE:DB)
- JPM highlights top 6 European investment ideas for next 12–18 months
- BofA projects 15% downside for European stocks as growth weakens
- The Importance Of An Investment Process When Markets Turn Volatile
- EUFN ETF: Room For Further Valuation Re-Rating
- Commerzbank Stock: ROTE Target Increased To 15% In 2028 (Rating Downgrade) (OTCMKTS:CRZBF)
- Stock Market Drama Highlights Trump's Game Of Chicken With Economy
- ING Groep Stock: An Ambitious ROE Target Of Over 14% For 2027 (NYSE:ING)
- EUFN: European Financials Likely To Deliver Modest Earnings Growth In 2025
- ABN AMRO: Should You Fight The ECB At A 40% Tangible Book Discount
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EUFN hoje?
Hoje iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) está avaliado em 34.31. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 34.16, e o volume de negociação atingiu 1247. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EUFN em tempo real.
As ações de iShares MSCI Europe Financials ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI Europe Financials ETF está avaliado em 34.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 39.81% e USD. Monitore os movimentos de EUFN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EUFN?
Você pode comprar ações de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) pelo preço atual 34.31. Ordens geralmente são executadas perto de 34.31 ou 34.61, enquanto 1247 e 0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EUFN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EUFN?
Investir em iShares MSCI Europe Financials ETF envolve considerar a faixa anual 22.77 - 34.84 e o preço atual 34.31. Muitos comparam 4.60% e 19.80% antes de enviar ordens em 34.31 ou 34.61. Estude as mudanças diárias de preço de EUFN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Europe Financials ETF?
O maior preço de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) no último ano foi 34.84. As ações oscilaram bastante dentro de 22.77 - 34.84, e a comparação com 34.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Europe Financials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Europe Financials ETF?
O menor preço de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) no ano foi 22.77. A comparação com o preço atual 34.31 e 22.77 - 34.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EUFN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EUFN?
No passado iShares MSCI Europe Financials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.16 e 39.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.16
- Open
- 34.23
- Bid
- 34.31
- Ask
- 34.61
- Low
- 34.16
- High
- 34.33
- Volume
- 1.247 K
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 4.60%
- Mudança de 6 meses
- 19.80%
- Mudança anual
- 39.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8