Moedas / EUFN
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF

34.31 USD 0.15 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EUFN para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.16 e o mais alto foi 34.33.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Europe Financials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EUFN hoje?

Hoje iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) está avaliado em 34.31. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 34.16, e o volume de negociação atingiu 1247. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EUFN em tempo real.

As ações de iShares MSCI Europe Financials ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI Europe Financials ETF está avaliado em 34.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 39.81% e USD. Monitore os movimentos de EUFN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EUFN?

Você pode comprar ações de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) pelo preço atual 34.31. Ordens geralmente são executadas perto de 34.31 ou 34.61, enquanto 1247 e 0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EUFN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EUFN?

Investir em iShares MSCI Europe Financials ETF envolve considerar a faixa anual 22.77 - 34.84 e o preço atual 34.31. Muitos comparam 4.60% e 19.80% antes de enviar ordens em 34.31 ou 34.61. Estude as mudanças diárias de preço de EUFN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Europe Financials ETF?

O maior preço de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) no último ano foi 34.84. As ações oscilaram bastante dentro de 22.77 - 34.84, e a comparação com 34.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Europe Financials ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Europe Financials ETF?

O menor preço de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) no ano foi 22.77. A comparação com o preço atual 34.31 e 22.77 - 34.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EUFN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EUFN?

No passado iShares MSCI Europe Financials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.16 e 39.81% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.16 34.33
Faixa anual
22.77 34.84
Fechamento anterior
34.16
Open
34.23
Bid
34.31
Ask
34.61
Low
34.16
High
34.33
Volume
1.247 K
Mudança diária
0.44%
Mudança mensal
4.60%
Mudança de 6 meses
19.80%
Mudança anual
39.81%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8