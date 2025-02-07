КотировкиРазделы
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF

34.16 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EUFN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.06, а максимальная — 34.33.

Следите за динамикой iShares MSCI Europe Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUFN сегодня?

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) сегодня оценивается на уровне 34.16. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 34.14, а торговый объем достиг 991. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUFN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Europe Financials ETF?

iShares MSCI Europe Financials ETF в настоящее время оценивается в 34.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.20% и USD. Отслеживайте движения EUFN на графике в реальном времени.

Как купить акции EUFN?

Вы можете купить акции iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) по текущей цене 34.16. Ордера обычно размещаются около 34.16 или 34.46, тогда как 991 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUFN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUFN?

Инвестирование в iShares MSCI Europe Financials ETF предполагает учет годового диапазона 22.77 - 34.84 и текущей цены 34.16. Многие сравнивают 4.15% и 19.27% перед размещением ордеров на 34.16 или 34.46. Изучайте ежедневные изменения цены EUFN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Europe Financials ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) за последний год составила 34.84. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 34.84, сравнение с 34.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Europe Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Europe Financials ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 34.16 и 22.77 - 34.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUFN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUFN?

В прошлом iShares MSCI Europe Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.14 и 39.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.06 34.33
Годовой диапазон
22.77 34.84
Предыдущее закрытие
34.14
Open
34.27
Bid
34.16
Ask
34.46
Low
34.06
High
34.33
Объем
991
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
4.15%
6-месячное изменение
19.27%
Годовое изменение
39.20%
