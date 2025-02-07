- Обзор рынка
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF
Курс EUFN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.06, а максимальная — 34.33.
Следите за динамикой iShares MSCI Europe Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EUFN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EUFN сегодня?
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) сегодня оценивается на уровне 34.16. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 34.14, а торговый объем достиг 991. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUFN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Europe Financials ETF?
iShares MSCI Europe Financials ETF в настоящее время оценивается в 34.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.20% и USD. Отслеживайте движения EUFN на графике в реальном времени.
Как купить акции EUFN?
Вы можете купить акции iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) по текущей цене 34.16. Ордера обычно размещаются около 34.16 или 34.46, тогда как 991 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUFN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EUFN?
Инвестирование в iShares MSCI Europe Financials ETF предполагает учет годового диапазона 22.77 - 34.84 и текущей цены 34.16. Многие сравнивают 4.15% и 19.27% перед размещением ордеров на 34.16 или 34.46. Изучайте ежедневные изменения цены EUFN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Europe Financials ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) за последний год составила 34.84. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 34.84, сравнение с 34.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Europe Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Europe Financials ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 34.16 и 22.77 - 34.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUFN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EUFN?
В прошлом iShares MSCI Europe Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.14 и 39.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.14
- Open
- 34.27
- Bid
- 34.16
- Ask
- 34.46
- Low
- 34.06
- High
- 34.33
- Объем
- 991
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 4.15%
- 6-месячное изменение
- 19.27%
- Годовое изменение
- 39.20%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8