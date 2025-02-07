- Übersicht
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF
Der Wechselkurs von EUFN hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.16 bis zu einem Hoch von 34.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Europe Financials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EUFN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EUFN heute?
Die Aktie von iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) notiert heute bei 34.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.16 und das Handelsvolumen erreichte 1247. Das Live-Chart von EUFN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EUFN Dividenden?
iShares MSCI Europe Financials ETF wird derzeit mit 34.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 39.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EUFN zu verfolgen.
Wie kaufe ich EUFN-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) zum aktuellen Kurs von 34.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.31 oder 34.61 platziert, während 1247 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EUFN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EUFN-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Europe Financials ETF müssen die jährliche Spanne 22.77 - 34.84 und der aktuelle Kurs 34.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.60% und 19.80%, bevor sie Orders zu 34.31 oder 34.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EUFN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Europe Financials ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) im vergangenen Jahr lag bei 34.84. Innerhalb von 22.77 - 34.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Europe Financials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Europe Financials ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) im Laufe des Jahres betrug 22.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.31 und der Spanne 22.77 - 34.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EUFN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EUFN statt?
iShares MSCI Europe Financials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.16 und 39.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.16
- Eröffnung
- 34.23
- Bid
- 34.31
- Ask
- 34.61
- Tief
- 34.16
- Hoch
- 34.33
- Volumen
- 1.247 K
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 4.60%
- 6-Monatsänderung
- 19.80%
- Jahresänderung
- 39.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8