EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF

34.16 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EUFN a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.06 et à un maximum de 34.33.

Suivez la dynamique iShares MSCI Europe Financials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EUFN aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Europe Financials ETF est cotée à 34.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 34.14 et son volume d'échange a atteint 991. Le graphique en temps réel du cours de EUFN présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Europe Financials ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Europe Financials ETF est actuellement valorisé à 34.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 39.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EUFN.

Comment acheter des actions EUFN ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Europe Financials ETF au cours actuel de 34.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.16 ou de 34.46, le 991 et le -0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EUFN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EUFN ?

Investir dans iShares MSCI Europe Financials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.77 - 34.84 et le prix actuel 34.16. Beaucoup comparent 4.15% et 19.27% avant de passer des ordres à 34.16 ou 34.46. Consultez le graphique du cours de EUFN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Europe Financials ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Europe Financials ETF l'année dernière était 34.84. Au cours de 22.77 - 34.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Europe Financials ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Europe Financials ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) sur l'année a été 22.77. Sa comparaison avec 34.16 et 22.77 - 34.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EUFN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EUFN a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Europe Financials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.14 et 39.20% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.06 34.33
Range Annuel
22.77 34.84
Clôture Précédente
34.14
Ouverture
34.27
Bid
34.16
Ask
34.46
Plus Bas
34.06
Plus Haut
34.33
Volume
991
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
4.15%
Changement à 6 Mois
19.27%
Changement Annuel
39.20%
