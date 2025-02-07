- Panorámica
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF
El tipo de cambio de EUFN de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.18, mientras que el máximo ha alcanzado 34.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Europe Financials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EUFN News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EUFN hoy?
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) se evalúa hoy en 34.27. El instrumento se negocia dentro de 0.32%; el cierre de ayer ha sido 34.16 y el volumen comercial ha alcanzado 430. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EUFN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Europe Financials ETF?
iShares MSCI Europe Financials ETF se evalúa actualmente en 34.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 39.65% y USD. Monitoree los movimientos de EUFN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EUFN?
Puede comprar acciones de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) al precio actual de 34.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.27 o 34.57, mientras que 430 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EUFN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EUFN?
Invertir en iShares MSCI Europe Financials ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.77 - 34.84 y el precio actual 34.27. Muchos comparan 4.48% y 19.66% antes de colocar órdenes en 34.27 o 34.57. Estudie los cambios diarios de precios de EUFN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Europe Financials ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) en el último año ha sido 34.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.77 - 34.84, una comparación con 34.16 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Europe Financials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Europe Financials ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) para el año ha sido 22.77. La comparación con los actuales 34.27 y 22.77 - 34.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EUFN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EUFN?
En el pasado, iShares MSCI Europe Financials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.16 y 39.65% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.16
- Open
- 34.28
- Bid
- 34.27
- Ask
- 34.57
- Low
- 34.18
- High
- 34.32
- Volumen
- 430
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- 4.48%
- Cambio a 6 meses
- 19.66%
- Cambio anual
- 39.65%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8