EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF

34.16 USD 0.02 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EUFN ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.06 e ad un massimo di 34.33.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Europe Financials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

EUFN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EUFN oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI Europe Financials ETF sono prezzate a 34.16. Viene scambiato all'interno di 0.06%, la chiusura di ieri è stata 34.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 991. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EUFN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI Europe Financials ETF pagano dividendi?

iShares MSCI Europe Financials ETF è attualmente valutato a 34.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 39.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EUFN.

Come acquistare azioni EUFN?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI Europe Financials ETF al prezzo attuale di 34.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.16 o 34.46, mentre 991 e -0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EUFN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EUFN?

Investire in iShares MSCI Europe Financials ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.77 - 34.84 e il prezzo attuale 34.16. Molti confrontano 4.15% e 19.27% prima di effettuare ordini su 34.16 o 34.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EUFN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Europe Financials ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Europe Financials ETF nell'ultimo anno è stato 34.84. All'interno di 22.77 - 34.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Europe Financials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Europe Financials ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) nel corso dell'anno è stato 22.77. Confrontandolo con gli attuali 34.16 e 22.77 - 34.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EUFN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EUFN?

iShares MSCI Europe Financials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.14 e 39.20%.

Intervallo Giornaliero
34.06 34.33
Intervallo Annuale
22.77 34.84
Chiusura Precedente
34.14
Apertura
34.27
Bid
34.16
Ask
34.46
Minimo
34.06
Massimo
34.33
Volume
991
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
4.15%
Variazione Semestrale
19.27%
Variazione Annuale
39.20%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8