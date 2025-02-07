クォートセクション
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF

34.27 USD 0.11 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EUFNの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり34.18の安値と34.32の高値で取引されました。

iShares MSCI Europe Financials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

iShares MSCI Europe Financials ETFの株価は本日34.27です。0.32%内で取引され、前日の終値は34.16、取引量は430に達しました。EUFNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI Europe Financials ETFの現在の価格は34.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は39.65%やUSDにも注目します。EUFNの動きはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Europe Financials ETFの株は現在34.27で購入可能です。注文は通常34.27または34.57付近で行われ、430や-0.03%が市場の動きを示します。EUFNの最新情報はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Europe Financials ETFへの投資では、年間の値幅22.77 - 34.84と現在の34.27を考慮します。注文は多くの場合34.27や34.57で行われる前に、4.48%や19.66%と比較されます。EUFNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Europe Financials ETFの過去1年の最高値は34.84でした。22.77 - 34.84内で株価は大きく変動し、34.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Europe Financials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Europe Financials ETF(EUFN)の年間最安値は22.77でした。現在の34.27や22.77 - 34.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUFNの動きはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Europe Financials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.16、39.65%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.18 34.32
1年のレンジ
22.77 34.84
以前の終値
34.16
始値
34.28
買値
34.27
買値
34.57
安値
34.18
高値
34.32
出来高
430
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
4.48%
6ヶ月の変化
19.66%
1年の変化
39.65%
