- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFNの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり34.18の安値と34.32の高値で取引されました。
iShares MSCI Europe Financials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUFN News
- KBC Group: Outperformance Vs. European Peers Likely To Continue (OTCMKTS:KBCSY)
- Should You Invest in the iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN)?
- EUFN: 4 Reasons Why I Would Avoid This ETF (NASDAQ:EUFN)
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- European Banks: Strong Returns Since 2019 But Are Valuations Still Attractive?
- Investors are less bullish on EU stocks near-term, BofA’s survey shows
- ING Groep Stock: Attractive Valuation Relative To European Large-Caps (NYSE:ING)
- CaixaBank Stock: Earnings Growth Set To Pick Up In 2027 (OTCMKTS:CAIXY)
- BNP Paribas Buys HSBC's Custody Business In Germany - HSBC Holdings (NYSE:HSBC)
- EUFN Vs. HEDJ: Recent Results Changes The Winner (NASDAQ:EUFN)
- UBS Group: I Expect A 14.5% Return On CET1 Capital In 2026
- Eurozone Inflation Drops Below 2% Ahead Of June ECB Meeting
- Deutsche Bank Stock: Outlining A Path To 12% ROTE By 2028 (NYSE:DB)
- JPM highlights top 6 European investment ideas for next 12–18 months
- BofA projects 15% downside for European stocks as growth weakens
- The Importance Of An Investment Process When Markets Turn Volatile
- EUFN ETF: Room For Further Valuation Re-Rating
- Commerzbank Stock: ROTE Target Increased To 15% In 2028 (Rating Downgrade) (OTCMKTS:CRZBF)
- Stock Market Drama Highlights Trump's Game Of Chicken With Economy
- ING Groep Stock: An Ambitious ROE Target Of Over 14% For 2027 (NYSE:ING)
- EUFN: European Financials Likely To Deliver Modest Earnings Growth In 2025
- ABN AMRO: Should You Fight The ECB At A 40% Tangible Book Discount
よくあるご質問
EUFN株の現在の価格は？
iShares MSCI Europe Financials ETFの株価は本日34.27です。0.32%内で取引され、前日の終値は34.16、取引量は430に達しました。EUFNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI Europe Financials ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI Europe Financials ETFの現在の価格は34.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は39.65%やUSDにも注目します。EUFNの動きはライブチャートで確認できます。
EUFN株を買う方法は？
iShares MSCI Europe Financials ETFの株は現在34.27で購入可能です。注文は通常34.27または34.57付近で行われ、430や-0.03%が市場の動きを示します。EUFNの最新情報はライブチャートで確認できます。
EUFN株に投資する方法は？
iShares MSCI Europe Financials ETFへの投資では、年間の値幅22.77 - 34.84と現在の34.27を考慮します。注文は多くの場合34.27や34.57で行われる前に、4.48%や19.66%と比較されます。EUFNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Europe Financials ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Europe Financials ETFの過去1年の最高値は34.84でした。22.77 - 34.84内で株価は大きく変動し、34.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Europe Financials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Europe Financials ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Europe Financials ETF(EUFN)の年間最安値は22.77でした。現在の34.27や22.77 - 34.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUFNの動きはライブチャートで確認できます。
EUFNの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI Europe Financials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.16、39.65%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.16
- 始値
- 34.28
- 買値
- 34.27
- 買値
- 34.57
- 安値
- 34.18
- 高値
- 34.32
- 出来高
- 430
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 4.48%
- 6ヶ月の変化
- 19.66%
- 1年の変化
- 39.65%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8