报价部分
货币 / EUFN
EUFN: iShares MSCI Europe Financials ETF

34.27 USD 0.11 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EUFN汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点34.18和高点34.32进行交易。

关注iShares MSCI Europe Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EUFN股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Europe Financials ETF股票今天的定价为34.27。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为34.16，交易量达到430。EUFN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Europe Financials ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Europe Financials ETF目前的价值为34.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.65%和USD。实时查看图表以跟踪EUFN走势。

如何购买EUFN股票？

您可以以34.27的当前价格购买iShares MSCI Europe Financials ETF股票。订单通常设置在34.27或34.57附近，而430和-0.03%显示市场活动。立即关注EUFN的实时图表更新。

如何投资EUFN股票？

投资iShares MSCI Europe Financials ETF需要考虑年度范围22.77 - 34.84和当前价格34.27。许多人在以34.27或34.57下订单之前，会比较4.48%和。实时查看EUFN价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Europe Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Europe Financials ETF的最高价格是34.84。在22.77 - 34.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Europe Financials ETF的绩效。

iShares MSCI Europe Financials ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Europe Financials ETF（EUFN）的最低价格为22.77。将其与当前的34.27和22.77 - 34.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EUFN股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Europe Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.16和39.65%中可见。

日范围
34.18 34.32
年范围
22.77 34.84
前一天收盘价
34.16
开盘价
34.28
卖价
34.27
买价
34.57
最低价
34.18
最高价
34.32
交易量
430
日变化
0.32%
月变化
4.48%
6个月变化
19.66%
年变化
39.65%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8