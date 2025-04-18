Moedas / ETNB
ETNB: 89bio Inc
14.99 USD 6.91 (85.52%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ETNB para hoje mudou para 85.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.95 e o mais alto foi 15.06.
Veja a dinâmica do par de moedas 89bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ETNB Notícias
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Roche adquire ações da 89bio por US$ 14,50 por ação mais CVR
- Roche acquires 89bio stock for $14.50 per share plus CVR
- Ação da 89bio atinge máxima de 52 semanas a US$ 14,97 apesar de queda anual
- 89bio stock reaches 52-week high at $14.97 despite yearly dip
- Gigante farmacêutica suíça Roche comprará 89bio, listada nos EUA, por US$ 2,4 bilhões em dinheiro
- Roche to acquire liver drug developer 89bio for up to $3.5 billion
- Swiss pharma giant Roche to buy US-listed 89bio for $2.4 bln in cash
- Roche adquire 89bio por até US$ 3,5 bilhões em iniciativa para doenças hepáticas
- Roche to acquire 89bio for up to $3.5 billion in liver disease push
- 89bio stock initiated with Buy rating by H.C. Wainwright on FGF21 potential
- 89bio, Inc. (ETNB) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- 89bio: Promising As Pegozafermin Nears Phase 3 Readout (NASDAQ:ETNB)
- 89bio stock price target lowered to $11 by RBC on model updates
- 89bio (ETNB) Q2 R&D Jumps 131%
- Altimmune: Potential Tough Road Ahead Amid Fierce Competition (Rating Downgrade) (ALT)
- 89bio exec Le-Nguyen sells $115k in stock
- 89bio Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- 89bio to Participate in Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- 89bio holds annual meeting, directors elected
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 89bio Stock: A Buy With Strong Market Opportunity In MASH And SHTG (NASDAQ:ETNB)
Faixa diária
14.95 15.06
Faixa anual
4.16 15.06
- Fechamento anterior
- 8.08
- Open
- 14.98
- Bid
- 14.99
- Ask
- 15.29
- Low
- 14.95
- High
- 15.06
- Volume
- 19.914 K
- Mudança diária
- 85.52%
- Mudança mensal
- 64.36%
- Mudança de 6 meses
- 110.53%
- Mudança anual
- 103.67%
