货币 / ETNB
ETNB: 89bio Inc
8.34 USD 0.37 (4.64%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ETNB汇率已更改4.64%。当日，交易品种以低点7.92和高点8.34进行交易。
关注89bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- 89bio stock initiated with Buy rating by H.C. Wainwright on FGF21 potential
- 89bio, Inc. (ETNB) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- 89bio: Promising As Pegozafermin Nears Phase 3 Readout (NASDAQ:ETNB)
- 89bio stock price target lowered to $11 by RBC on model updates
- 89bio (ETNB) Q2 R&D Jumps 131%
- Altimmune: Potential Tough Road Ahead Amid Fierce Competition (Rating Downgrade) (ALT)
- 89bio exec Le-Nguyen sells $115k in stock
- 89bio Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- 89bio to Participate in Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- 89bio holds annual meeting, directors elected
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 89bio Stock: A Buy With Strong Market Opportunity In MASH And SHTG (NASDAQ:ETNB)
- Citi says SMid biotechs alternative to large caps as it starts coverage
日范围
7.92 8.34
年范围
4.16 11.84
- 前一天收盘价
- 7.97
- 开盘价
- 8.02
- 卖价
- 8.34
- 买价
- 8.64
- 最低价
- 7.92
- 最高价
- 8.34
- 交易量
- 1.596 K
- 日变化
- 4.64%
- 月变化
- -8.55%
- 6个月变化
- 17.13%
- 年变化
- 13.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值