ETNB: 89bio Inc
8.08 USD 0.11 (1.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ETNB de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.92, mientras que el máximo ha alcanzado 8.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 89bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ETNB News
- El gigante farmacéutico suizo Roche comprará la estadounidense 89bio por 2.400 millones de dólares en efectivo
- Roche to acquire liver drug developer 89bio for up to $3.5 billion
- Swiss pharma giant Roche to buy US-listed 89bio for $2.4 bln in cash
- Roche adquirirá 89bio por hasta 3.500 millones de dólares en impulso a enfermedades hepáticas
- Roche to acquire 89bio for up to $3.5 billion in liver disease push
- 89bio stock initiated with Buy rating by H.C. Wainwright on FGF21 potential
- 89bio, Inc. (ETNB) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- 89bio: Promising As Pegozafermin Nears Phase 3 Readout (NASDAQ:ETNB)
- 89bio stock price target lowered to $11 by RBC on model updates
- 89bio (ETNB) Q2 R&D Jumps 131%
- Altimmune: Potential Tough Road Ahead Amid Fierce Competition (Rating Downgrade) (ALT)
- 89bio exec Le-Nguyen sells $115k in stock
- 89bio Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- 89bio to Participate in Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- 89bio holds annual meeting, directors elected
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 89bio Stock: A Buy With Strong Market Opportunity In MASH And SHTG (NASDAQ:ETNB)
- Citi says SMid biotechs alternative to large caps as it starts coverage
Rango diario
7.92 8.45
Rango anual
4.16 11.84
- Cierres anteriores
- 7.97
- Open
- 8.02
- Bid
- 8.08
- Ask
- 8.38
- Low
- 7.92
- High
- 8.45
- Volumen
- 4.028 K
- Cambio diario
- 1.38%
- Cambio mensual
- -11.40%
- Cambio a 6 meses
- 13.48%
- Cambio anual
- 9.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B