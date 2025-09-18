FiyatlarBölümler
Dövizler / ETNB
Geri dön - Hisse senetleri

ETNB: 89bio Inc

14.87 USD 0.09 (0.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ETNB fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.83 ve Yüksek fiyatı olarak 15.00 aralığında işlem gördü.

89bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETNB haberleri

Günlük aralık
14.83 15.00
Yıllık aralık
4.16 15.06
Önceki kapanış
14.96
Açılış
14.96
Satış
14.87
Alış
15.17
Düşük
14.83
Yüksek
15.00
Hacim
17.787 K
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
63.05%
6 aylık değişim
108.85%
Yıllık değişim
102.04%
21 Eylül, Pazar