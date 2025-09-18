시세섹션
통화 / ETNB
주식로 돌아가기

ETNB: 89bio Inc

14.87 USD 0.09 (0.60%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ETNB 환율이 오늘 -0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.83이고 고가는 15.00이었습니다.

89bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETNB News

일일 변동 비율
14.83 15.00
년간 변동
4.16 15.06
이전 종가
14.96
시가
14.96
Bid
14.87
Ask
15.17
저가
14.83
고가
15.00
볼륨
17.787 K
일일 변동
-0.60%
월 변동
63.05%
6개월 변동
108.85%
년간 변동율
102.04%
20 9월, 토요일