ETNB: 89bio Inc

14.96 USD 6.88 (85.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETNB hat sich für heute um 85.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.94 bis zu einem Hoch von 15.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die 89bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.94 15.06
Jahresspanne
4.16 15.06
Vorheriger Schlusskurs
8.08
Eröffnung
14.98
Bid
14.96
Ask
15.26
Tief
14.94
Hoch
15.06
Volumen
38.790 K
Tagesänderung
85.15%
Monatsänderung
64.04%
6-Monatsänderung
110.11%
Jahresänderung
103.26%
