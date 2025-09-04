Währungen / ETNB
ETNB: 89bio Inc
14.96 USD 6.88 (85.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETNB hat sich für heute um 85.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.94 bis zu einem Hoch von 15.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die 89bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.94 15.06
Jahresspanne
4.16 15.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.08
- Eröffnung
- 14.98
- Bid
- 14.96
- Ask
- 15.26
- Tief
- 14.94
- Hoch
- 15.06
- Volumen
- 38.790 K
- Tagesänderung
- 85.15%
- Monatsänderung
- 64.04%
- 6-Monatsänderung
- 110.11%
- Jahresänderung
- 103.26%
