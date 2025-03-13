Валюты / ETNB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETNB: 89bio Inc
7.97 USD 0.05 (0.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETNB за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.88, а максимальная — 8.11.
Следите за динамикой 89bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETNB
- 89bio stock initiated with Buy rating by H.C. Wainwright on FGF21 potential
- 89bio, Inc. (ETNB) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- 89bio: Promising As Pegozafermin Nears Phase 3 Readout (NASDAQ:ETNB)
- 89bio stock price target lowered to $11 by RBC on model updates
- 89bio (ETNB) Q2 R&D Jumps 131%
- Altimmune: Potential Tough Road Ahead Amid Fierce Competition (Rating Downgrade) (ALT)
- 89bio exec Le-Nguyen sells $115k in stock
- 89bio Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- 89bio to Participate in Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- 89bio holds annual meeting, directors elected
- Tesla, Amer Sports Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- 89bio Stock: A Buy With Strong Market Opportunity In MASH And SHTG (NASDAQ:ETNB)
- Citi says SMid biotechs alternative to large caps as it starts coverage
Дневной диапазон
7.88 8.11
Годовой диапазон
4.16 11.84
- Предыдущее закрытие
- 8.02
- Open
- 8.01
- Bid
- 7.97
- Ask
- 8.27
- Low
- 7.88
- High
- 8.11
- Объем
- 2.305 K
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -12.61%
- 6-месячное изменение
- 11.94%
- Годовое изменение
- 8.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.