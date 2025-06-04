クォートセクション
ETNB: 89bio Inc

14.96 USD 6.88 (85.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ETNBの今日の為替レートは、85.15%変化しました。日中、通貨は1あたり14.94の安値と15.06の高値で取引されました。

89bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
14.94 15.06
1年のレンジ
4.16 15.06
以前の終値
8.08
始値
14.98
買値
14.96
買値
15.26
安値
14.94
高値
15.06
出来高
38.790 K
1日の変化
85.15%
1ヶ月の変化
64.04%
6ヶ月の変化
110.11%
1年の変化
103.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K