ETNB: 89bio Inc
14.96 USD 6.88 (85.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ETNBの今日の為替レートは、85.15%変化しました。日中、通貨は1あたり14.94の安値と15.06の高値で取引されました。
89bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.94 15.06
1年のレンジ
4.16 15.06
- 以前の終値
- 8.08
- 始値
- 14.98
- 買値
- 14.96
- 買値
- 15.26
- 安値
- 14.94
- 高値
- 15.06
- 出来高
- 38.790 K
- 1日の変化
- 85.15%
- 1ヶ月の変化
- 64.04%
- 6ヶ月の変化
- 110.11%
- 1年の変化
- 103.26%
