ETNB: 89bio Inc

14.87 USD 0.09 (0.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETNB ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.83 e ad un massimo di 15.00.

Segui le dinamiche di 89bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.83 15.00
Intervallo Annuale
4.16 15.06
Chiusura Precedente
14.96
Apertura
14.96
Bid
14.87
Ask
15.17
Minimo
14.83
Massimo
15.00
Volume
17.787 K
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
63.05%
Variazione Semestrale
108.85%
Variazione Annuale
102.04%
