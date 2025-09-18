Valute / ETNB
ETNB: 89bio Inc
14.87 USD 0.09 (0.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ETNB ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.83 e ad un massimo di 15.00.
Segui le dinamiche di 89bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.83 15.00
Intervallo Annuale
4.16 15.06
- Chiusura Precedente
- 14.96
- Apertura
- 14.96
- Bid
- 14.87
- Ask
- 15.17
- Minimo
- 14.83
- Massimo
- 15.00
- Volume
- 17.787 K
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- 63.05%
- Variazione Semestrale
- 108.85%
- Variazione Annuale
- 102.04%
20 settembre, sabato