ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.31 USD 0.15 (0.51%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ETD para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.29 e o mais alto foi 29.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Ethan Allen Interiors Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
29.29 29.62
Faixa anual
24.58 32.61
- Fechamento anterior
- 29.16
- Open
- 29.38
- Bid
- 29.31
- Ask
- 29.61
- Low
- 29.29
- High
- 29.62
- Volume
- 44
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 0.58%
- Mudança de 6 meses
- 5.20%
- Mudança anual
- -7.66%
