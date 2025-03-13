Währungen / ETD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.82 USD 0.66 (2.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETD hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.29 bis zu einem Hoch von 29.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ethan Allen Interiors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETD News
- Ethan Allen Interiors: CEO verkauft Aktien im Wert von 461.000 $
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Stock Market Today: Dow Falls; RH Skids On Trump Furniture Move; Bitcoin Play Flashes Sell Signal As Crypto Drops (Live Coverage)
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- The Housing Bubble Is Popping
- Ethan Allen (ETD) Q4 Sales Top Estimates
- Dominion Energy, Shake Shack, Ethan Allen Interiors On CNBC’s ‘Final Trades’ - Dominion Energy (NYSE:D), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Ethan Allen (ETD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Ethan Allen Interiors earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Ethan Allen: Resilience This Year, But Upside Potential Is Still Limited
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Ethan Allen Day: an American Brand Celebrates Its History
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Ethan Allen Stock: Tariff Changes Have Benefitted It, But Proceed Cautiously (NYSE:ETD)
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
- Ethan Allen Stock: Battling Rising Economic Uncertainty (Rating Downgrade) (NYSE:ETD)
Tagesspanne
29.29 29.84
Jahresspanne
24.58 32.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.16
- Eröffnung
- 29.38
- Bid
- 29.82
- Ask
- 30.12
- Tief
- 29.29
- Hoch
- 29.84
- Volumen
- 350
- Tagesänderung
- 2.26%
- Monatsänderung
- 2.33%
- 6-Monatsänderung
- 7.04%
- Jahresänderung
- -6.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K