ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.26 USD 0.56 (1.88%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ETD fiyatı bugün -1.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.21 ve Yüksek fiyatı olarak 29.60 aralığında işlem gördü.
Ethan Allen Interiors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
29.21 29.60
Yıllık aralık
24.58 32.61
- Önceki kapanış
- 29.82
- Açılış
- 29.60
- Satış
- 29.26
- Alış
- 29.56
- Düşük
- 29.21
- Yüksek
- 29.60
- Hacim
- 227
- Günlük değişim
- -1.88%
- Aylık değişim
- 0.41%
- 6 aylık değişim
- 5.03%
- Yıllık değişim
- -7.81%
21 Eylül, Pazar