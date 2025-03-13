Валюты / ETD
ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.14 USD 0.36 (1.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETD за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.56, а максимальная — 29.33.
Следите за динамикой Ethan Allen Interiors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETD
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Stock Market Today: Dow Falls; RH Skids On Trump Furniture Move; Bitcoin Play Flashes Sell Signal As Crypto Drops (Live Coverage)
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- The Housing Bubble Is Popping
- Ethan Allen (ETD) Q4 Sales Top Estimates
- Dominion Energy, Shake Shack, Ethan Allen Interiors On CNBC’s ‘Final Trades’ - Dominion Energy (NYSE:D), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Ethan Allen (ETD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Ethan Allen Interiors earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Ethan Allen: Resilience This Year, But Upside Potential Is Still Limited
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Ethan Allen Day: an American Brand Celebrates Its History
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Ethan Allen Stock: Tariff Changes Have Benefitted It, But Proceed Cautiously (NYSE:ETD)
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
- Ethan Allen Stock: Battling Rising Economic Uncertainty (Rating Downgrade) (NYSE:ETD)
Дневной диапазон
28.56 29.33
Годовой диапазон
24.58 32.61
- Предыдущее закрытие
- 29.50
- Open
- 29.33
- Bid
- 29.14
- Ask
- 29.44
- Low
- 28.56
- High
- 29.33
- Объем
- 306
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 4.59%
- Годовое изменение
- -8.19%
