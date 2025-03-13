通貨 / ETD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.82 USD 0.66 (2.26%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ETDの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり29.29の安値と29.84の高値で取引されました。
Ethan Allen Interiors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETD News
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Stock Market Today: Dow Falls; RH Skids On Trump Furniture Move; Bitcoin Play Flashes Sell Signal As Crypto Drops (Live Coverage)
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- The Housing Bubble Is Popping
- Ethan Allen (ETD) Q4 Sales Top Estimates
- Dominion Energy, Shake Shack, Ethan Allen Interiors On CNBC’s ‘Final Trades’ - Dominion Energy (NYSE:D), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Ethan Allen (ETD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Ethan Allen Interiors earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Ethan Allen: Resilience This Year, But Upside Potential Is Still Limited
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Ethan Allen Day: an American Brand Celebrates Its History
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Ethan Allen Stock: Tariff Changes Have Benefitted It, But Proceed Cautiously (NYSE:ETD)
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
- Ethan Allen Stock: Battling Rising Economic Uncertainty (Rating Downgrade) (NYSE:ETD)
1日のレンジ
29.29 29.84
1年のレンジ
24.58 32.61
- 以前の終値
- 29.16
- 始値
- 29.38
- 買値
- 29.82
- 買値
- 30.12
- 安値
- 29.29
- 高値
- 29.84
- 出来高
- 350
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- 2.33%
- 6ヶ月の変化
- 7.04%
- 1年の変化
- -6.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K