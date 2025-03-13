통화 / ETD
ETD: Ethan Allen Interiors Inc
29.26 USD 0.56 (1.88%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ETD 환율이 오늘 -1.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.21이고 고가는 29.60이었습니다.
Ethan Allen Interiors Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETD News
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Stock Market Today: Dow Falls; RH Skids On Trump Furniture Move; Bitcoin Play Flashes Sell Signal As Crypto Drops (Live Coverage)
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- The Housing Bubble Is Popping
- Ethan Allen (ETD) Q4 Sales Top Estimates
- Dominion Energy, Shake Shack, Ethan Allen Interiors On CNBC’s ‘Final Trades’ - Dominion Energy (NYSE:D), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Ethan Allen (ETD) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Ethan Allen Interiors earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- Ethan Allen: Resilience This Year, But Upside Potential Is Still Limited
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Ethan Allen Day: an American Brand Celebrates Its History
- La-Z-Boy: Well-Positioned To Conquer Industry Challenges (NYSE:LZB)
- Ethan Allen Stock: Tariff Changes Have Benefitted It, But Proceed Cautiously (NYSE:ETD)
- Nike To $70? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)
- New Preferred Stock IPOs, March 2025
- Ethan Allen Stock: Battling Rising Economic Uncertainty (Rating Downgrade) (NYSE:ETD)
일일 변동 비율
29.21 29.60
년간 변동
24.58 32.61
- 이전 종가
- 29.82
- 시가
- 29.60
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- 저가
- 29.21
- 고가
- 29.60
- 볼륨
- 227
- 일일 변동
- -1.88%
- 월 변동
- 0.41%
- 6개월 변동
- 5.03%
- 년간 변동율
- -7.81%
